"Tem dias que é muito difícil ter esperança", declarou a esposa de morador de SG desaparecido há um mês

Após mais de um mês do desaparecimento, Luana Laurente, de 37 anos, esposa de Leonardo da Silva Bastos, homem que sumiu na Avenida central no dia 06 de setembro, ainda procura respostas sobre o ocorrido. " É difícil dormir um dia ao lado do amor da minha vida, e no outro, repentinamente, acordar sozinha na cama", declarou Luana.

A esposa de Leonardo relatou que tem sido complicado conseguir manter a rotina e cuidar das crianças, porém os familiares e a vizinhos tem a ajudado." Está sendo muito difícil, todos os dias acordamos com esperança que ele vai voltar, com fé que tudo vai voltar ao normal".

Leonardo, de 41 anos, morador do Bairro Almerinda, em São Gonçalo, trabalha como reparador de manutenção na Petrobras, no Centro do Rio. Ele saiu do trabalho, no dia 6 de outubro, e foi em direção a um bar onde, de acordo com vendedor do local, bebeu dois chopes e permaneceu até por volta das 20h. Segundo Luana, ele foi visto pela última vez embarcando em um ônibus da Zona Sul, e não retornou para casa.

"Tem dias que não quero me levantar, só tenho vontade de chorar, mas meus filhos falam para eu ter esperança que o papai vai voltar para casa. Eles que me passam força para eu não desistir". Pedro e João Victor, de 9 e 7 anos, respectivamente, são os filhos do casal, frutos de 20 anos de casamento.



De acordo com Luana, Leonardo sempre avisava quando saia do trabalho, e sobre sua localização até chegar em casa. A mulher ainda disse que, recentemente, ele andava com muitas dores de cabeça e esquecendo de algumas coisas do cotidiano. Ainda não se sabe o motivo do desaparecimento.

" Não vamos conseguir descansar, enquanto não soubermos o que aconteceu com Leonardo", disse a esposa.

Segundo familiares, já foi verificado hospitais e IMLs de São Gonçalo, Niterói e do centro da cidade do Rio de Janeiro, não sendo localizado. A investigação da Policia Civil segue em andamento pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Os familiares pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Leonardo da Silva Bastos sejam comunicadas através dos telefones (21) 98680-6701 e (21) 98756-1327.