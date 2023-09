Empresário que matou amante roubou celular de testemunha

O empresário preso nesta segunda (18/09), em Niterói, por acusações de assassinar o próprio amante, chegou a roubar o celular da esposa da vítima antes de ser preso, segundo informações do Ministério Público. O acusado teria assassinado Yohan Tairik Guimarães Costa para ocultar uma relação extraconjugal que tiveram juntos.

A informação foi confirmada pela promotora Renata Neme, do Ministério Público do Rio (MPRJ), em depoimento ao jornal "Extra". Segundo ela, a prisão foi importante para garantir que a esposa de Yohan, que tinha evidências, não fosse ameaçada.

"Ele eliminou diversas mensagens no próprio celular, apagou o contato da própria vítima, do próprio Yohan. Houve subtração mediante ameaça, ou seja, houve roubo do celular da esposa da vítima, que tinha todas as conversas ali e felizmente passou para a polícia. Houve também a subtração do celular da própria vítima após o ato de execução. Então a gente sabe que existe, sim, o risco de algumas provas terem sido perdidas", comentou Renata..



O acusado, que é empresário no ramo de festas, teria executado o crime depois que Yohan manifestou interesse em expor o relacionamento que tiveram. A vítima teria recebido uma falsa oferta de emprego e foi atingida por disparos na manhã do dia 11 de setembro, ao chegar no local marcado para a entrevista no bairro de Muriqui, em Niterói.

Yohan foi internado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do dia seguinte, 12 de setembro, por morte encefálica. Já o suspeito foi preso por policiais da 79ª DP (Jurujuba) na última segunda (18/09).