Homem morre baleado ao tentar roubar carro em São Francisco, Niterói

Um suspeito morreu ao tentar roubar um carro no bairro de São Francisco, em Niterói, na manhã deste domingo (17). Ele estava acompanhado de outro homem, que foi preso pelos agentes da Operação Segurança Presente.

Segundo os policiais, os dois acusados estavam em uma moto, que colidiu com o veículo que eles teriam tentado roubar. Foi quando agentes do Segurança Presente, em patrulhamento de rotina, se deram conta da tentativa de assalto na Rua Timbiras com Rua Padre Natuzzi.

Os suspeitos teriam tentado fugir do local quando viram os PMs. Um dos acusados foi preso. Ele seria da Comunidade do Preventório e possuí duas anotações criminais por tráfico, estando no regime semiaberto. Já o segundo, ao ser abordado, teria tentado tomar a arma do policial e foi baleado, morrendo no local. Ele tem nove anotações criminais entre roubo majorado, tráfico e homicídio.

De acordo com os policiais, a moto em que os dois homens estavam era roubada, e a arma que estava em posse deles teria sido descartada, provavelmente nas redondezas, no quintal de algum morador, possivelmente.