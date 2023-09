Preso homem suspeito de mandar matar seu amante em Niterói, vídeo!

De acordo com as investigações, o acusado teria atraído a vítima para uma emboscada, com a alegação que ele iria encontrar alguém que lhe ofereceria um emprego como caseiro de um sítio - Foto: Divulgação

Suspeito de mandar matar o seu amante em Niterói, um homem foi preso, nesta segunda-feira (18), durante ação de policiais da 79ª DP (Jurujuba). O crime ocorreu um pouco antes das 7h, na Estrada Aristides Melo, altura do bairro Muriqui, em Niterói, e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

De acordo com as investigações, o acusado teria atraído a vítima para uma emboscada, com a alegação que ele iria encontrar alguém que lhe ofereceria um emprego como caseiro de um sítio.

Ainda segundo as investigações, o crime teria sido motivado após a vítima ameaçar expor o relacionamento extraconjugal dos dois, já que ambos eram casados.

As imagens do crime mostram que um homem, que seria o executor dos disparos, chegou ao local pouco antes da vítima. Ele chegou de carona numa motocicleta e aguardou por cerca de uma hora. A vítima chegou ao local às 6h25, também de carona numa motocicleta, e ficou no ponto de ônibus, até as 6h45, quando o executor se aproximou e efetuou os disparos.





O homem que atirou contra a vítima, de acordo com as imagens, ficou o tempo inteiro ao celular, e fugiu de ônibus após atirar contra o jovem.

O executor dos disparos ainda está sendo investigado. Os agentes chegaram até o mandante com a ajuda da esposa da vítima, que mostrou prints de conversas entre os amantes. O acusado responde por homicídio qualificado. Durante a busca e apreensão foram apreendidos com o suspeito um aparelho celular e um laptop.