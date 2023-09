Chileno é esfaqueado durante assalto no Centro de Niterói

Um chileno foi roubado e esfaqueado na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, no último domingo (17). O assaltante fugiu com o celular e carteira da vítima.

De acordo com Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, as equipes do 12º BPM de Niterói, foram acionadas após denúncias de que um homem armado com um faca estaria realizando assaltos perto da Rua Marechal Deodoro.

Leia mais:

Homem morre baleado ao tentar roubar carro em São Francisco, Niterói

Homem danifica vidraça de prédio residencial em Icaraí, Niterói

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima ferida e acionaram os bombeiros, que o levaram ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL).

O criminoso fugiu do local logo após o assalto. O caso está sendo investigado pela 76ª DP (Niterói), que ainda irá analisar as câmeras de segurança da região.