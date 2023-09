Corpo de eletricista desaparecido é encontrado em São Gonçalo

Foi encontrado, nesta quinta-feira (15/09), o corpo do eletricista desaparecido desde o último sábado (09/09) em São Gonçalo. Daniel Almeida da Rocha, de 39 anos, foi encontrado já morto, carbonizado e com marcas de tiros, na Avenida Francisco Azeredo Coutinho, no bairro Ipiíba.

A informação foi confirmada por familiares e pela Polícia Militar. Uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi acionada ao local e confirmou a morte. O cadáver foi levado para o Instituo Médico Legal (IML) de Tribobó, onde a família fez o reconhecimento nesta sexta-feira (15/09).

Leia também:

➢ Sete morrem em chacina na Baixada Fluminense

➢ Motorista baleado no Colubandê está paraplégico

Daniel será sepultado neste sábado (16/09), às 12h, no Cemitério São Miguel. O caso foi registrado na 72ªDP (São Gonçalo). A Polícia Civil já investigava o caso desde que a ocorrência de desaparecimento foi registrada na 75ª DP (Mutuá).



Daniel estava com a esposa em um bar quando desapareceu. A esposa relatou que foi ao banheiro rapidamente e não encontrou o marido quando retornou. Ainda não há detalhes a respeito das circunstâncias da morte de Daniel.