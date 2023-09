Motorista baleado no Colubandê está paraplégico

O motorista de 34 anos baleado nas proximidades da Praça do Colubandê, em São Gonçalo, na tarde da última segunda-feira (11), está paraplégico. Veículo em que vítima estava teria recibo mais de 10 tiros enquanto trafegava pela RJ-104.

De acordo com o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), localizado também no bairro do Colubandê, o estado de saúde do paciente é estável e ele não corre risco de vida. A vítima está realizando exames e fisioterapia.

A paraplegia é a paralisia das pernas e da parte inferior do tronco. Ela pode afetar a totalidade ou parte do tronco, das pernas e dos órgãos pélvicos. A condição física pode ocorrer após uma lesão da medula espinhal, causada pela danificação de vértebras, ligamentos ou discos da coluna vertebral.

O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).