Eletricista desaparece em bar no Jockey, em SG

O eletricista Daniel Almeida da Rocha, de 39 anos, desapareceu no último sábado (09), num bar localizado no bairro Jockey, em São Gonçalo. O gonçalense, que estava acompanhado de sua esposa, sumiu enquanto ela havia ido ao banheiro. Segundo familiares, o último lugar em que Daniel foi visto, era no estabelecimento em que estava com a companheira.

Segundo os familiares, Daniel estava com a esposa por volta das 12h em um bar, perto de onde ele e a mulher residem. Os dois ficaram por cerca de 30 minutos no lugar e de lá resolveram ir para outro bar, no Jockey. Neste outro estabelecimento, os dois permaneceram até às 18h, quando a esposa de Daniel começou a sentir vontade de ir para casa. No entanto, o eletricista preferiu continuar no lugar.

Daniel Almeida Rocha desapareceu no último sábado (09) | Foto: Arquivo pessoal

A esposa de Daniel, então, foi até o banheiro e quando retornou, não encontrou mais o marido, nem o aparelho celular do mesmo. Segundo informações preliminares, essa não seria a primeira vez que o homem teria deixado a esposa em bares, mas sempre retornava para casa. Morador do bairro Arsenal, Daniel trabalhava como eletricista do Estaleiro Mauá e tem um filho de 17 anos.

O gonçalense atua como eletricista no Estaleiro Mauá | Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a esposa, os dois levavam uma vida normal. A família agoniza por não ter indícios de onde Daniel possa estar. ‘’Ele não tem problemas de desequilíbrio, transtorno, nem nada parecido. Nós já rodamos IML's, hospitais e localidades que pensamos que ele poderia estar, mas não achamos. Nós não temos notícias e nada que nos leve a procurar por ele em outros lugares. E estamos desesperados porque os pais dele são idosos. A gente não sabe mais o que fazer.’’, relatou uma prima.

Informações sobre o paradeiro de Daniel Almeida da Rocha podem ser reportadas para o número (21) 99343-3989.