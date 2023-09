Sete morrem em chacina na Baixada Fluminense

Uma chacina no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, deixou ao menos sete mortos no início dessa semana. Os crimes foram executados por uma facção criminosa, segundo relatos, entre o último sábado (09) e segunda-feira (11). Duas das vítimas já foram identificadas.

Os primos Caíque Porfírio da Silva, de 18 anos, e Cauã Fernandes Porfírio, de 19 anos, foram as vítimas já confirmadas, segundo informações de familiares. De acordo com o pai de Caíque, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), grupo que gere as atividades criminosas na região do Buraco do Boi, no bairro de Ambaí, confirmaram que ambos foram mortos e tiveram seus corpos queimados.

Antes das mortes, os dois jovens teriam sido torturados, arrastados por uma pista enquanto estavam presos à traseira de um automóvel. Ainda de acordo com o relato do pai de uma das vítimas, os criminosos afirmaram que estão "muito bem armados de fuzis, que não sobrou nada das vítimas e que nem a polícia vai entrar lá".



Nenhuma corpo foi resgatado até o momento. A Polícia Militar informou que ainda não foi acionada para os casos. O pai de Caíque disse que procurou a 54ª DP (Belford Roxo) e compartilhou o relato, mas que os agentes falaram para ele que estão esperando "ordens superiores" para ir até o local. Ainda não há informações a respeito dos outros cinco mortos registrados no bairro no mesmo período.