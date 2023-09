Capitão Guimarães é preso em operação contra quadrilha do jogo do bicho

O contraventor Aílton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, de 81 anos, foi preso nesta sexta-feira (1) durante a Operação Mahyah realizada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A ação teve como objetivo desarticular uma quadrilha, chefiada por Guimarães, responsável por homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo.

Além do contraventor, outras 11 pessoas já foram presas, sendo 9 pelo cumprimento de mandado de prisão preventiva e três em flagrante.

De acordo com as investigação, que é um desdobramento da Operação Sicários, deflagrada em dezembro de 2022, três núcleos criminosos, subordinados ao bicheiro, controlam o monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, em Niterói e São Gonçalo, cidades da Região Metropolitana do estado e no Espírito Santo.

"Para assegurar a soberania territorial, a organização criminosa pratica, de maneira ordenada, diversos crimes, dentro os quais se destacam homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de armas de fogo", disse a PF.



A operação desta sexta-feira (1) foi realizada por cerca de 100 agentes federais que tinham como objetivo cumprir 13 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara especializada em organizações criminosas do Rio de Janeiro.

Os mandados estão sendo cumpridos em municípios do estado do Rio e no Espírito Santo, em endereços ligados aos integrantes da organização criminosa, já denunciados pelo MPRJ. A ação contou com apoio da Corregedoria da Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

Até esta sexta-feira (1), Guimarães cumpria prisão domiciliar em sua casa no bairro Camboinhas, em Niterói.