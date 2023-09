Polícia Militar realiza operação no Jardim Catarina, em São Gonçalo

A Polícia Militar realiza nesta sexta-feira (01), operações em diversas comunidades do Rio. De acordo com a corporação, o objetivo das ações é combater o crime organizado e coibir movimentações de criminosos nas regiões. Há registro de presos, armas, munições e drogas apreendidas.

Em São Gonçalo, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) e do Batalhão de Ações Cães (BAC) estão atuando no bairro Jardim Catarina. Até o momento, os agentes apreenderam armas e rádios transmissores em um esconderijo na localidade da 13.

Material apreendido | Foto: Divulgação

Não há informações sobre prisões e feridos.

* Em atualização