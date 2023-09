Responsável de queijaria é preso por furto de energia em Rio Bonito

A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em uma queijaria e uma fábrica de cerâmica de Rio Bonito, durante operação realizada ontem (30) com o apoio da 119ª DP e de peritos do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli).

Nos dois locais, os técnicos encontraram ligações diretas na rede da Enel, sem passar por aparelho de medição de consumo. Após a retirada das irregularidades, o responsável pela queijaria foi preso em flagrante por agentes da Polícia Civil. No caso da fábrica de cerâmica, um dos colaboradores foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Leia também:

➢ 'Quem matou? Quem mandou?' Após 20 anos, crimes por mortes de vereadores prescrevem em SG





➢ Aqui tem história: Crac! Conheça a primeira fábrica de batata palha do mundo

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo. Para denunciar o furto de energia, basta acessar https://www.enel.com.br/ ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.