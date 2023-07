Sobe para cinco o número de feridos em ataque em Niterói

No total, seis pessoas foram baleadas no local. - Foto: Divulgação

Sobe para cinco o nunero de baleados no ataque criminoso na noite do último sábado (29), em um bar, no Morro da Penha, na Ponta D'areia, em Niterói.

Além dos feridos, um agente penitenciário, de 54 anos, acabou morrendo no local. O corpo dele ainda está no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto e o horário do sepultamento ainda não foi divulgado.

Uma das vítimas, um subtenente da Polícia Militar lotado no 12° BPM (Niterói), foi levado para um hospital particular e ainda não teve seu estado de saúde divulgado.

Os outros quatro baleados, homens de 41, 45, 48 e 52 anos, foram socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói.

Duas vítimas já receberam alta médica. O primeiro foi baleado na perna e no pé esquerdo, e liberado pela equipe médica após atendimento. A outra vítima, baleado na axila, também foi liberado, ainda na noite do crime.

Os outros dois moradores do bairro baleados na ação criminosa passaram por cirurgia e estão internados na unidade hospitalar.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo estão investigando o caso.

Imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar a elucidar o crime. Testemunhas e familiares das vítimas já estão sendo ouvidas em sede policial.