Preso, 'Marquinhos Sem Cérebro' é condenado a 24 anos de prisão

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve ontem (28), junto ao II Tribunal do Júri da Capital, a condenação de Marcos Paulo Moreira da Silva, o Marquinhos Sem Cérebro, a 24 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio praticados em 2006, no bairro de Padre Miguel.

Preso desde 2012, Marcos praticou os crimes, segundo a denúncia oferecida pelo MPRJ, com o objetivo de assegurar a execução de outro delito: a exploração de máquinas de caça-níqueis contrabandeadas, no bairro da Zona Oeste. Na tarde do dia 08 de setembro de 2006, na Rua Tocariva, o acusado atirou contra Williams Lima de Souza, que sobreviveu à abordagem. Os disparos também atingiram o adolescente Marcos Thiago Antônio Domingos, alvejado nas costas, que veio a falecer dias depois.

A ação penal foi derivada de uma investigação da Polícia Federal que encaminhou cópias de interceptações telefônicas ao Ministério Público estadual. De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça que atua junto ao II Tribunal do Júri, responsável por sustentar a acusação, esse material probatório foi determinante para a condenação do réu ao demonstrar de forma inequívoca a dinâmica do crime.

O contraventor Fernando Iggnácio, executado no ano passado, também chegou a ser denunciado pelo MPRJ por envolvimento neste assassinato. Ainda segundo a Promotoria, a vítima teria relação com o grupo opositor que, à época, travava uma disputa pelo comando do jogo do bicho na região. O processo chega a uma conclusão após inúmeros adiamentos e recursos apresentados pelos réus, inclusive, junto a Tribunais Superiores. Marcos Paulo Moreira da Silva foi preso após o julgamento.

Relembre

Acusado de tráfico de drogas Marcos Paulo Moreira, vulgo "Marquinhos Sem Cérebro", ganhou este apelido depois de ser reformado na Marinha por problemas psiquiátricos, em 2004. Ex-fuzileiro naval, tornou-se especialista em tiro prático esportivo, e optou por usar sua habilidade para fins criminosos.

Ele atuava na região de Bangu, na zona oeste do Rio, de onde também foi acusado de matar proprietários de lojas de gás para comandar a distribuição de botijões. Sem Cérebro foi preso pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil em abril de 2012. À época, ele lucrava mais de R$ 1 milhão por mês com o negócio da venda de gás. Os crimes de homicídio ocorreram entre novembro de 2010 e março de 2012.