Polícia prende filho que matou a própria mãe em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam em flagrante, neste sábado (29), um homem, de 34 anos, que matou a própria mãe, de 59 anos. Ele foi capturado no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana.

O crime aconteceu no Morro do Castro, também em São Gonçalo, e foi comunicado pelo companheiro da vítima que, ao chegar em casa, se deparou com a esposa morta. Em depoimento, ele disse que não havia sinais de arrombamento na residência. De acordo a perícia realizada no local, a mulher tinha marcas de facadas e lesões de defesa.

Leia mais

➢ Ataque a bar deixa um agente morto e quatro feridos na Ponta D'Areia, Niterói

➢ Sobe para cinco o número de feridos em ataque em Niterói

Segundo apurado pelos policiais, o filho da vítima havia se separado e voltado a morar com ela a cerca de 15 dias. Enquanto a ex-companheira do acusado prestava depoimento, ele ligou e marcou um encontro com ela na passarela do Rio do Ouro. Os agentes se deslocaram para o local e efetuaram a prisão.

Na delegacia, o autor, que é usuário de drogas, alegou que estava trabalhando no momento do crime, mas o fato foi desmentido pela própria empresa. Na sequência, ele admitiu a autoria, alegando que a mãe o acordou para trabalhar e estava com uma faca. Logo, ele teria agido em legítima defesa. A versão foi descartada pelos policiais.