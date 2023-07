Ataque a bar deixa um agente morto e quatro feridos na Ponta D'Areia, Niterói

Disparos foram direcionados para dentro do bar, onde as vítimas estavam - Foto: Divulgação

Um agente penitenciário foi assassinado e outros quatro homens, entre eles um subtenente da Polícia Militar, foram baleados, na noite deste sábado (29), durante um ataque criminoso em um bar, no Morro da Penha, na Ponta D'areia, em Niterói.

De acordo com informações iniciais, criminosos efetuaram diversos disparos para dentro do bar, onde as vítimas estavam.

O agente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) foi atingido por diversos tiros e morreu no interior do bar. O profissional era lotado no presídio Henrique Roxo, em Niterói.

O subtenente baleado é lotado no 12°BPM (Niterói). Ele foi socorrido por populares e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, junto com outros dois baleados, ainda não identificados. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e realizaram perícia inicial.

O corpo do policial penal foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.