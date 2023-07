Disque Denúncia pede informações sobre morte de PM no Rio

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (25/07), um cartaz para pedir informações sobre os suspeitos de matar o subtenente da PM Wanderley Pereira dos Santos, de 61 anos, morto durante a última madrugada em Cascadura, Zona Norte do Rio.

Wanderley foi encontrado ferido por disparos em frente a uma academia na região. Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) o encontraram e sua esposa reconheceu o corpo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) periciou o local e está investigando o caso. Imagens de câmeras de segurança devem ser analisadas em breve.

Pessoas com informações podem entrar em contato com o programa através dos números 2253 1177 ou 0300-253-1177, ou pelo WhatsApp anonimizado: (021) – 2253-1177. O aplicativo oficial do programa também permite a realização de denúncias.



Com a morte do Sub Ten/PM Pereira, sobre para 40 o número de agentes de Segurança mortos em ações violentas no Estado em 2023. Ao todo, foram 35 da Policia Militar (incluindo oficiais em serviço, de folga e veteranos), dois policiais penais, um policial civil, um agente do Corpo de Bombeiros e um Guarda Municipal.