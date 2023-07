Botafoguense desaparecido é encontrado morto próximo ao Engenhão

Corpo de Leandro foi levado ao IML do Centro do Rio - Foto: Reprodução

Corpo de Leandro foi levado ao IML do Centro do Rio - Foto: Reprodução

Cerca de uma semana após o seu desaparecimento, o motorista de ônibus Leandro José da Silva, de 40 anos, foi encontrado morto na Zona Norte do Rio durante a noite da última sexta-feira (21/07). Desaparecido após sair apara assistir a um jogo do Botafogo, o torcedor foi localizado próximo ao estádio Nilton Santos, o Engenhão.

O corpo foi levado para o IML do Centro e, antes, reconhecido por Lenildo José da Silva, irmão da vítima convocado ao local para reconhecê-lo. No início da semana, Lenildo havia procurado a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da capital para registrar o sumiço de Leandro.

O botafoguense era morador do Gardênia Azul, na Zona Oeste, e foi ao estádio do time para assistir ao confronto contra o Bragantino. Após a vitória, ele teria saído para beber. Sua última visualização no aplicativo de mensagens WhatsApp aconteceu durante a madrugada de domingo (16/07).



Testemunhas afirmam ter visto o motorista embriagado pedindo ajuda para voltar para casa. A família chegou a procurá-lo em hospitais e em proximidades do estádio durante a semana. Ainda não há informações a respeito da causa da morte e do sepultamento de Leandro, que deixa a esposa e dois filhos.