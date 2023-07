Acusado de esfaquear e queimar jovem em Arraial é preso em Maricá

Um homem acusado de participar do assassinato de uma jovem que esfaqueada e queimada em uma praia de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foi preso na manhã da última quarta-feira (19/07), no município de Maricá. O crime aconteceu em uma praia no distrito de Pernambuca, no último mês de abril.

Na época, a jovem Nayra Jeovanna Coutinho de Souza, de 19 anos, foi encontrada com 70% do corpo queimado e com ferimentos de facada. Ela chegou a passar 12 dias internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também

➢ Partes de um corpo humano são encontradas em Maricá

➢ Brasil teve maior número de estupros da história em 2022; SG também teve aumento

Uma amiga que estava com ela na ocasião foi presa em maio, suspeita de participação no crime. Já o outro suspeito só foi encontrado nesta semana, trabalhando como pedreiro em Maricá, segundo informações da 118ª DP (Araruama). Ele era procurado por acusações de latrocínio e seria um dos envolvidos no sequestro, tortura e assassinato de Nayra.

A amiga da vítima, Anna Clara de Assis, relatou que ambas estavam juntas indo a Região dos Lagos quando pararam em um ponto da Via Lagos para urinar. No local, elas foram abordadas por suspeitos que a roubaram. Um deles, afirmou Anna Clara, as seguiu e as obrigou a ir até a praia, onde teria despejado um líquido inflamável sobre Nayra e obrigado Anna Clara a esfaqueá-la.

Os policiais que ouviram o depoimento, no entanto, acreditam que o relato da amiga apresentou inconsistências e se mostrou incongruente com as evidências colhidas pela Polícia Civil e com os resultados do laudo pericial. Por conta disso, a mulher teve prisão temporária decretada e foi internada em uma clínica psiquiatra em Petrópolis, Região Serrana do Rio.