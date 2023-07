Flamengo recebe nova multa por uso de bombas na torcida

Pela segunda vez na edição 2023 da Copa Conmebol Libertadores, o time do Flamengo precisará pagar uma multa por conta do uso de bombas e sinalizadores por parte de sua torcida. Dessa vez, o time responde à organização do evento pelo comportamento dos torcedores na partida contra o Aucas, no último dia 28 de junho.

No jogo, que terminou em vitória de 4 a 0 para o time carioca, parte da torcida teria descumprido o artigo 12.2 do Código Disciplinar da competição, conforme avaliação da Conmebol. O trecho citado destaca que é "proibido acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico".

Pela infração, o clube terá que pagar uma multa de 8 mil dólares, o equivalente a 38 mil reais. A multa é maior do que a que o time recebeu no último dia 8 de junho, após a vitória por 2 a 1 contra o Racing. Na ocasião, o rubro-negro foi intimado a pagar 5 mil dólares (aproximadamente 24 mil reais) pelo mesmo motivo.