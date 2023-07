Família procura por torcedor que desapareceu após jogo do Botafogo

Leandro é morador do bairro Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio e teria ido ao jogo sozinho - Foto: Divulgação

Leandro é morador do bairro Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio e teria ido ao jogo sozinho - Foto: Divulgação

O motorista de ônibus Leandro José da Silva, de 40 anos, está desaparecido desde a noite do último sábado (15), quando foi ao jogo do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Leandro é morador do bairro Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio e teria ido ao jogo sozinho, o que costuma fazer com frequência, de acordo com familiares.

"Ele chegou a postar fotos e vídeos no Facebook. A última vez que o meu irmão visualizou mensagem no celular foi 00h12, mas não conseguimos mais contato com ele", contou Lenilton José, irmão do torcedor botafoguense.

➢ Lei Seca flagrou centenas de motoristas alcoolizados no fim de semana

➢ Caminhão tomba sobre uma pessoa em acidente no centro do Rio; vídeo!

De acordo com a família, Leandro chegou a encontrar um primo no estádio, que lhe ofereceu carona, mas como moravam em locais distantes, para não ser contramão para o primo, o motorista achou melhor voltar de ônibus.



"Quando divulgamos o desaparecimento, uma pessoa no twitter disse que tinha visto meu irmão e que ele parecia um pouco perdido, desorientado. Essa pessoa também nos disse que ele chegou a pedir informação, perguntando onde passava o ônibus que precisava pegar para voltar pra casa e foi direcionado a pegar um uber, pois àquela hora a circulação de ônibus já era reduzida", contou o irmão.

Leandro tem mais ou menos 1,70m, possui cicatrizes no ombro e na cabeça, de uma queda na piscina, cabelo enrolado e cavanhaque. No dia em que desapareceu, após o jogo, estava vestindo roupas do Botafogo. Camisa, calça e casaco do clube.

"Meu irmao é uma pessoa maravilhosa. O dia a dia dele é uma correria, sai meio dia de casa e volta meia noite. É muito dedicado à família, aos filhos e muito atencioso às coisas que faz", declarou o irmão de Leandro.

A família registrou o desaparecimento de Leandro José da Silva na Delegacia de Paradeiro de Desaparecidos (DDPA), na cidade da polícia e pede à quem possa ter qualquer informação sobre o paradeiro de Leandro José da Silva, que entre em contato com o número (21) 98388-5733.