Polícia realiza operação em mansão de Neymar no Rio

A mansão do jogador de futebol Neymar Jr. em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, é alvo de uma operação da Polícia Civil e a Prefeitura de Mangaratiba, que apurou uma denúncia de crime ambiental. Parte do local foi interditada por conta da construção irregular de um lago artificial. as informações foram divulgadas pela coluna da Fábia Oliveira, portal Metrópoles.

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do craque, chegou a receber voz de prisão, acusado de desacatar a secretária do Meio Ambiente do município, Shayenne Barreto. Amigos do empresário precisaram intervir na situação para acalmá-lo, segundo relatos. Apesar da ordem, ele foi liberado a pedido de sua assessoria, para cumprir um compromisso em São Paulo.

De acordo com a denúncia, as obras em um lago artificial teriam provocado o desvio de um rio, além de desmatamento, quebra de rochas e captação de águas sem autorização. As denúncias teriam tido como base postagens sobre a obra feitas nas redes sociais. A mansão fica localizada no condomínio Aero Rural.

Por conta da construção sem autorização e análise de impactos ambientais, Neymar receberá uma multa, cujo valor integral ainda não foi confirmado pelos órgãos oficiais, já que a cobrança se baseará no parecer de irregularidades constatadas. A estimativa, levando em conta os danos verificados durante a operação, é de que o valor ultrapasse R$ 5 milhões.