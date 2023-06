Neymar e Bruna aparecem juntos pela primeira vez após polêmica

Ao que tudo indica, os rumores de traição não abalaram a relação de Neymar e Bruna Biancardi. Na última terça-feira (20), o casal foi padrinho do casamento dos amigos Bianca Coimbra e, um dos ‘parças’ de Neymar, Cris Guedes, e entrou na cerimônia de braços dados.

Bruna e Ney já haviam sido vistos juntos na pré-festa, mostrando que os boatos não afetaram a relação do casal. Ambos chegaram a se pronunciar indiretamente sobre o ocorrido.

Em uma publicação em seu Instagram, o jogador publicou a seguinte legenda: “Toda a minha vida eles têm tentado me manter embaixo”, que é um trecho da música “All my Life”, de Lil Durk. Seguidores acreditam que possa ser uma indireta sobre os rumores que têm movimentado a Internet nos últimos dias.

Já Biancardi, respondeu o colunista do Em Off, Erlan Bastos, que sugeriu que Bruna e Neymar tenham um acordo que permite que o jogador se envolva com outras mulheres, contanto que siga algumas regras. No Instagram, a influenciadora publicou nos stories: "De onde você tirou essa m**da que você está espalhando por aí, meu querido? Acordo do quê? Mostre as provas então! Porque, se não mostrar, vai levar um grande processo nas costas", mas logo apagou.

Segundo informações divulgadas pela colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, no último domingo (18), o jogador teria traído a namorada e mãe de seu segundo filho, Bruna Biancardi, no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Neymar teria passado 40 minutos em um apartamento de luxo em São Paulo, acompanhado da coach Fernanda Campos.

Neymar e Fernanda já trocaram conversas, em 2022, enquanto o jogador estava solteiro. Mas prints revelam uma última conversa do dia 11 de junho deste ano, data em que teria ocorrido a suposta traição. A coach inclusive divulgou um vídeo do corredor do apartamento, em que aparece um homem de costas, que seria Neymar.

Neymar e Bianca estão noivos e esperam pelo primeiro herdeiro do casal. Esse será o segundo filho do jogador, que é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto da relação com a influenciadora digital Carol Dantas.