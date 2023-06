"Errei!", assume Neymar após rumores de traição

O jogador Neymar recorreu ao Instagram nesta quarta-feira (21) para pedir desculpas à sua namorada, Bruna Biancardi. Após rumores de uma possível traição, o jogador compartilhou uma foto dos dois e, na legenda, pediu perdão à jovem, que espera o primeiro filho do casal.



"Bru, faço isso por vocês dois e pela sua família. Tentando justificar o injustificável. Não era necessário. Mas eu preciso de você em NOSSA vida. Eu vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto você quer estar ao meu lado. E eu quero estar ao seu lado. Eu errei. Errei com vocês dois. Ousaria dizer que cometo erros todos os dias, dentro e fora dos campos. No entanto, meus erros na vida pessoal são resolvidos em casa, na intimidade da minha família e amigos", começou ele.

Neymar acrescentou: "Tudo isso afetou uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher com quem sonhei estar ao meu lado, mãe do meu filho(a). Afetou a sua família, que agora é a minha família. Invadiu a sua privacidade em um momento tão especial como a maternidade. Bru, já pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas sinto-me obrigado a reafirmar isso publicamente. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de desculpas também deve ser público".

"Não consigo me imaginar sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza de que eu quero tentar. Nosso propósito prevalecerá, o amor pelo nosso bebê vencerá, nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo", finalizou o jogador.

Nos comentários, seguidores enviaram mensagens carinhosas. "É isso!! Que Deus abençoe essa fase tão especial para vocês dois", disse uma fã. O pai do jogador também comentou: "É isso, filho, a vida sempre continua nos ensinando. Parabéns", escreveu. "Todo mundo comete erros, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, ninguém vai atirar, irmão. Vamos em frente, estou com você", comentou ainda uma terceira pessoa.

Entenda o Caso

Os rumores de infidelidade de Neymar começaram a circular no início desta semana. O jogador foi acusado de trair Bruna Biancardi quando estava com a coach Fernanda Campos em São Paulo, de acordo com a colunista Fábia Oliveira. Eles estavam conversando desde 2022, quando o atleta ainda estava solteiro. Eles também trocaram mensagens em junho deste ano, momento em que ele já tinha reatado com Bruna.

Após a exposição da história, a coach comentou que Neymar entrou em contato. "Ele ligou várias vezes e eu não atendi. Eu disse 'bem, aconteceu porque aconteceu'. Depois, ele fez um drama e disse 'parabéns, você conseguiu a fama que tanto queria'. Depois disso, ele não disse mais nada", revelou ela.

Ontem, Neymar apareceu abraçado a Bruna Biancardi no casamento de Bianca Coimbra, melhor amiga do jogador. A influenciadora, que está grávida, até defendeu o namorado, negando a existência de qualquer "acordo de traição" entre eles.