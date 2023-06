Daniel Alves nega acusações de estupro e diz ‘perdoar’ a vítima

O jogador de futebol, Daniel Alves, concedeu a primeira entrevista desde que foi preso, em 20 de janeiro deste ano, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos, no banheiro de uma boate na Espanha. Durante a entrevista, feita de dentro da prisão pelo jornal espanhol ‘La Vanguardia’, Daniel contou seu ponto de vista do ocorrido no dia 30 de dezembro de 2022, se desculpou com a esposa, Joana Sanz, e disse ‘perdoar’ a vítima.

No começo da entrevista, o jogador afirmou que a suposta vítima foi convencida a denunciá-lo. Ele disse que pensa que ela pode ter recebido um mau conselho, deu um passo à frente e depois já não sabia mais como voltar atrás.

Daniel Alves acrescentou ainda: “Apelo à sua consciência. Não houve uma única noite em que eu não dormisse em paz. Nem uma única noite. Estou com a consciência tranquila. Eu nunca machuquei ninguém intencionalmente. E nem ela naquela noite. Não sei se ela está com a consciência tranquila, se dorme bem à noite. Mas eu a perdoo.”.

O jogador contou também sua versão da manhã do ocorrido. Segundo Daniel, ele não havia visto a mulher chorando enquanto se encaminhava para a saída da boate, e só descobriu esse momento assistindo as filmagens. Além disso, contou ao jornalista que teria permanecido no local caso algum responsável pela discoteca tivesse lhe contado que a jovem se sentiu agredida sexualmente, para ir até uma delegacia e esclarecer o sucedido.



Quanto ao estupro, Daniel Alves explicou sua versão da noite do suposto crime: “Lá em cima [no espaço VIP] é um espaço sem privacidade, tudo é aberto e sou casado. Fui primeiro ao banheiro e, depois de um tempo, pensei que ela teria mudado de ideia e não entraria mais. Estava demorando muito. Eu já estava saindo pela porta quando a vi se aproximar. Dei um passo para o lado, ela passou por mim e entrou no banheiro. Eu entrei atrás. Eu nem tranquei a porta. Ela sabia que Bruno [amigo do jogador] estava do lado de fora esperando que ninguém entrasse. Meu amigo sabia o que estávamos fazendo”.

“Ela nunca me disse para parar. E também não fez nenhum gesto de querer ir embora. A porta ficava aberta o tempo todo, ela poderia ter saído porque eu estava sentado praticamente o tempo todo no vaso sanitário. Não sei quando ela tocou nesses lugares [em que a polícia encontrou digitais da jovem], mas nenhum desses movimentos que ela disse que eu a forcei a fazer é verdade. E o arranhão é por ter permanecido de joelhos. Não há uma única marca em seu corpo que explique a violência com que ela diz que a movi no banheiro”, contou Daniel, negando ter estuprado a mulher que o denunciou.

Durante os depoimentos, o jogador apresentou inúmeras inconsistências em suas falas, mudando informações e trocando de versão diversas vezes, o que influenciou na prisão do acusado. Questionado, Daniel explicou: “Se alguém já amou de verdade, se conheceu o amor verdadeiro como eu, saberá que para manter esse amor, faz-se qualquer coisa. E eu menti. Tive medo de perder a Joana e por isso menti. Lutei desesperadamente para salvar meu casamento da infidelidade, independentemente das consequências que estou pagando”

Por fim, pediu desculpas à sua mulher, Joana Sanz, a quem se referiu como a única pessoa que merece um pedido de desculpas, por ter sido infiel e fazê-la passar por essa situação publicamente. “A única pessoa a quem tenho de me desculpar é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, com quem ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida. Já pedi perdão pessoalmente a ela aqui, na prisão, mas devo fazê-lo publicamente, porque a história é pública, a ofensa é pública e ela merece essas desculpas públicas. Foram, estão sendo e serão dias muito difíceis para ela”, declarou o jogador.