Ex-esposa acredita na inocência de Daniel Alves em acusação de estupro

Joana Sanz afirmou que acredita na inocência do atleta - Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (6), a modelo Joana Sanz, ex-mulher do jogador Daniel Alves, falou pela primeira vez ao Vanitatis, suplemento do jornal El Confidencial e afirmou acreditar na inocência do atleta, preso desde janeiro deste ano, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos numa boate em Barcelona.

A modelo também revelou que ficou sabendo do caso através da imprensa, além de afirmar que considerou o caso “gravíssimo” e que ficou em “choque” com a notícia. Joana diz ainda que acredita que o ex-marido é inocente.

“Claro que creio que Dani é inocente. Até onde sei, ainda não houve julgamento. Não podemos condená-lo antes que isso ocorra”, disse a modelo.

“No início, eu não acreditei em nada. Fiquei em choque. Tudo me parecia gravíssimo. Ele entrou na prisão sem ter provas [contra ele]. Não nos esqueçamos de que ele foi prestar depoimento voluntariamente. Não houve nenhuma notificação para ir fazer isso, ninguém pediu. E dali diretamente levaram [Daniel Alves] para a prisão”, concluiu.