Vazamento de imagem da vítima de Daniel Alves causa revolta aos internautas

A defesa da jovem estuda entrar com uma ação judicial contra o programa de televisão que divulgou a imagem - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nesta sexta-feira (26), o vazamento da imagem da jovem assediada por Daniel Alves, no banheiro de uma boate em Barcelona, causou revolta mundial. A situação incomodou, não só a própria jovem, como também pessoas que estão acompanhando o caso.

Em uma gravação, exibida pelo 8TV, emissora espanhola, foi possível ver nitidamente o rosto da moça, que vinha sendo preservada. O vídeo mostra a moça deixando o banheiro, no qual ficou por alguns minutos com Daniel Alves. Ela aparece chorando e pedindo ajuda a uma amiga. Em seguida, o jogador também deixa o local sem falar com a jovem, que já está cercada por seguranças.

Nas redes sociais é possível ver diversos comentários sobre o assunto. “Quando a gente acha que esse caso do Daniel Alves não pode ficar pior, vão lá e divulgam a imagem da vítima. Olha, é revoltante”, opinou uma moça. “Que coisa deplorável”, disse outra.

A defesa da jovem estuda entrar com uma ação judicial contra o programa de televisão da emissora rede 8TV, que divulgou a imagem. Ester García, advogada da vítima, emitiu um comunicado criticando a publicação por se tratar de sensacionalismo, trazendo “danos irreparáveis” para sua cliente.

A defesa ainda alegou que, além de ser “ética e moralmente reprovável seu vazamento, emissão e publicação”, poderia configurar infrações, tanto criminais quanto civis.