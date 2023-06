Ex-jogadora de vôlei é indiciada por lesão corporal contra entregadores

O crime aconteceu no domingo de Páscoa, quando Sandra teria se revoltado com a presença de entregadores sentados na porta de uma loja, em São Conrado - Foto: Reprodução

O crime aconteceu no domingo de Páscoa, quando Sandra teria se revoltado com a presença de entregadores sentados na porta de uma loja, em São Conrado - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito que investigou as agressões feitas pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá contra os entregadores Max Angelo dos Santos e Viviane Maria de Souza, no dia 9 de abril, em São Conrado, Zona Sul do Rio. Sandra foi indiciada pelos crimes de lesão corporal, injúria e perseguição. O inquérito conduzido pela 15ª DP (Gávea) foi enviado ao Ministério Público do Rio.

A defesa de Viviane afirmou que ainda não teve acesso ao relatório do inquérito. A advogada Prisciany Sousa contou que pleiteou que Sandra fosse indiciada por lesão corporal, perseguição e injúria no âmbito homoafetivo. A defesa ainda acrescentou que vai reivindicar reparação por danos já que o veículo utilizado nas entregas da vítima ficou danificado.

O crime aconteceu no domingo de Páscoa, quando Sandra teria se revoltado com a presença de entregadores sentados na porta de uma loja, na Estrada da Gávea, próximo ao número 847, em São Conrado.

De acordo com os entregadores, a mulher passeava com o cachorro e, ao se deparar com o grupo, cuspiu no chão e seguiu andando com o animal. Ao voltar, Viviane questionou o motivo da raiva da ex-atleta de vôlei, que se alterou e passou a ofender e agredir os entregadores.

Max Ângelo dos Santos, uma das vítimas, foi chamado de marginal e preto. Sandra também o agrediu com socos e com a guia de uma coleira de cachorro.