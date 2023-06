Morre jovem de 16 anos vítima de ataque em escola do Paraná

Luan Augusto, de 16 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (20), após ser baleado na cabeça na última segunda-feira (19), em um ataque na escola onde estudava, no Paraná. O menino estava internado no Hospital Universitário de Londrina (HU) em estado grave.

Luan foi uma das vítimas do ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, junto de sua namorada, Karoline Verri Alves, também de 16 anos, que morreu na hora, com um tiro na cabeça.

O crime foi cometido por um ex-aluno da escola, que entrou na instituição afirmando necessitar do histórico escolar. Ele foi preso, após fazer aproximadamente 16 disparos no interior do colégio, e um estudante de 13 anos suspeito de participação no crime, foi apreendido. De acordo com informações da Polícia Militar, o atirador disse em depoimento que não conhecia as vítimas.



A morte de Luan foi confirmada pela família, que também revelou ter autorizado a doação dos órgãos do jovem.

O caso segue sendo investigado pela polícia.