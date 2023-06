Casal usa carrinho de bebê para furtar loja em Resende

Um casal foi preso após ser flagrado furtando produtos na loja da Havan, em Resende, no interior do estado do Rio, no último sábado (17). Os dois usaram o carrinho do próprio bebê para esconder as peças furtadas. Esta não foi a primeira vez que as câmeras de monitoramento registraram a ação da dupla. No dia 27 de maio eles já haviam cometido outro furto.

Desta vez, assim que a dupla entrou na loja, a central de monitoramento foi alertada e os colaboradores ficaram em alerta. A Polícia Militar também foi acionada imediatamente. Assim que o casal saiu da loja com os produtos dentro do carrinho, um colaborador teria feito a abordagem, mas o suspeito retornou para dentro da loja e começou a causar tumulto.

Após ser convidada a conversar em um local mais reservado, a mulher também teria passado a tumultuar. Assim que a PM chegou ao local, ela entrou no carro e teria começado a rodopiar no estacionamento tentando fugir. Eles foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil, onde foi constatado que já possuíam passagem pela polícia. Desta forma, o casal permaneceu preso e os filhos foram levados embora por uma parente.