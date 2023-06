Receita apreende mais de R$ 802 mil em haxixe e metanfetamina no Galeão

As drogas chegaram em três remessas, vindas dos Estados Unidos e China - Foto: Divulgação/ Receita Federal

As drogas chegaram em três remessas, vindas dos Estados Unidos e China - Foto: Divulgação/ Receita Federal

A Receita Federal apreendeu hoje (19/6) haxixe e metanfetamina em três encomendas postais no Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.

A primeira remessa continha 1,348 kg de haxixe dentro de um artefato de madeira e vinha dos Estados Unidos com destino a Curitiba/PR. Essa apreensão soma R$ 161.760,00.

Leia mais:



➢Agente da PRF preso por atirar em mulher é liberado em audiência

➢Guerra do tráfico no Morro do Estado: seis presos, armas e drogas; vídeo

Já na segunda remessa foram encontrados 237 g de haxixe dentro de embalagens de alimentos. O entorpecente também vinha dos Estados Unidos, mas com destino a Florianópolis/SC. Essa apreensão soma R$ 28.440,00.



Por fim, na terceira remessa foram encontrados 3,063 kg de metanfetamina dentro de uma caixa de papelão. A droga vinha da China com destino a Parobé, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa apreensão soma R$ 612.600,00.

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.