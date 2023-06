'Cabeça' do 'CV' de Niterói e mais 22 serão transferidos de presídio do Rio

As cúpula de facções criminosas que atuam no tráfico e na milícia no Rio de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense, foram surpreendidas, nessa segunda-feira, por uma decisão da Justiça do Estado, autorizando a transferência de 26 presos do Rio para unidades prisionais federais por pelo menos 3 anos.

Entre os detentos, entre eles conhecidos personagens no 'mundo do crime', está Carlos Vinicius Lírio da Silva, o Cabeça do CV, acusado de liderar o tráfico de drogas em comunidades de São Lourenço e da Zona Norte de Niterói, apontado pela polícia como um dos mentores do fracassado plano para dar funga, em um helicóptero, a ele e outros líderes da facção criminosa, em 2021.

Na decisão, o juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da Vara de Execuções Penais (VEP), determina que os presos sejam mantidos na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), na Zona Oeste da capital, até que a transferência seja efetivada.

"É fundamental, visando o interesse da Segurança Pública, e com a finalidade de evitar novas associações e articulações para a prática de crimes proceder tais transferências", diz o juiz em sua fundamentação.

O magistrado cita ainda que os presos são "líderes relevantes de organizações criminosas que atuam ativamente na instabilidade da segurança pública no estado." "O sistema penitenciário federal poderá dificultar possíveis articulações com grupos criminosos, e, por conseguinte, o fluxo de ordens emanadas do interior das unidades prisionais para seus comparsas extramuros."

Muitos presos têm envolvimento com milícias ou integram facções criminosas, como o Comando Vermelho (CV), apontada pela polícia como a mais poderosa facção do tráfico do RJ , e o Terceiro Comando Puro (TCP), que faz oposição ao CV.

Veja abaixo quem será transferido:

Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça do Sabão - É um dos mentores do sequestro do helicóptero para tentar resgatar presos em Bangu, na Zona Oeste do Rio em 2021). O audacioso plano foi montado para libertar, em um fim de semana do mês de setrembro de 2021, seis líderes do tráfico de drogas do CV: Além de Cabeça, seriam retirados do pátio do presídio Márcio Gomes de Medeiros Roque, o Marcinho do Turano; C e Max de Oliveira Nascimento, o Max Cachorrão.

Khawan Eduardo Costa e Silva e Marcos Antônio da Silva, Pará, foram identificados pela polícia como o sequestro e rapto da aeronave, após o pagamento adiantado de R$ 14 milde aluguel do helicóptero, no Rio de Janeiro, junto a uma empresa do ramo, a pretexto da realização de uma viagem, com fins de turismo, para Angra dos Reis.

Ao embarcarem de volta, os dois, armados com uma pistola e um fuzil, anunciaram o sequestro e ordenaram que o piloto rumasse para o Complexo de Bangu. Num ato heróico, o piloto, que é policial civil no Estado do Rio, conseguiu fazer uma manobra em pleno ar, e simular que a aeronave entrara em pane, fazendo os criminosos voltarem a Niterói e desistirem da fuga. Khawan foi preso em março de 2022 e Pará permanece foragido.



Alcimar Pereira dos Santos, o Veludo, da Vila Vintém (é acusado de matar policiais. Ele foi transferido para Bangu um após a fuga de três presos em janeiro)

Aleksandro Rocha da Silva, o Sam da Caicó (ex-chefe da Covanca - acusado de mais de uma dezena de homicídios)

Alex Marques de Melo, o Léo Serrote (chefe da invasão ao Morro do São Carlos em 2020. Foi preso numa casa fazendo reféns)

Alexandre Jorge do Nascimento, o Jason (suspeito de matar 40 pessoas na Baixada)

Alexandre Silva de Almeida, o Solinha (é ex-integrante da milícia do Zinho, na Zona Oeste)

Anderson Rocha da Silva, o Russão (irmão de Sam da Caicó)

Anderson Venâncio Nobre de Souza, o Piu (é responsável pelo tráfico na Lapa é apontado como braço do traficante Abelha)

André Costa Bastos, o Boto (é um dos chefes da milícia na região de Jacarepaguá e Recreio, dava ordens para ataques na Curirica e no Terreirão)

Avelino Gonçalves Lima, o Alvinho (é chefe do Povo de Israel, quadrilha que pratica extorsões de dentro das cadeias)

Charles Silva Batista, o Charles do Lixão (é apontado como um dos chefes na Favela do Lixão, em Caxias; voltou de presídio federal em 2021)



Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho (é chefe da milícia da Praça Seca e do Campinho)

Eliezer Miranda Joaquim, o Criar (é chefe do tráfico de favelas em Belford Roxo)

Emerson Brasil da Silva, o Raro (é chefe do tráfico do Complexo da Pedreira)

Francio da Conceição Batista, o Nolita (é chefe do tráfico da Comunidade Santa Rosa, )

Geovane da Silva Mota, o GG (é ex-integrante da milícia de Zinho)

Luís Carlos Moraes de Souza, o Monstro (é chefe do tráfico de favelas de Macaé e do Morro do Urubu)

Luiz André Ribeiro Fiuza (traficante internacional preso em 2005)

Luiz Cláudio Serrat Correa, o Claudinho CL (é chefe do tráfico do Cajueiro)

Luiz Fernando do Nascimento Ferreira, o Nando do Bacalhau (é chefe do tráfico do Chapadão)

Marcelo de Almeida Farias Sterque, o Marcelinho Merendiba (conseguiu fugir do Complexo de Gericinó em janeiro e acabou recapturado em abril)

Marcelo Santos das Dores, o Menor P (é chefe do tráfico no Complexo da Maré)

Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor (é um dos principais chefes do Comando Vermelho; voltou de um presídio federal em 2021)

Robson Aguiar de Oliveira, Binho (é chefe do tráfico do Morro do Engenho)

Rodrigo dos Santos, o Latrell (é ex-integrante da milícia do Zinho, principal braço armado do grupo)

Samuel de Freitas e Silva, o Samuca (é um dos chefes do tráfico do Pavão-Pavãozinho, mentor de ataques à UPP)