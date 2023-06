Após grande sucesso, 'Mendigatos' de SG criam nova conta no Instagram

A dupla, que vive pelas ruas da cidade desde 2017, está fazendo grande sucesso ao compartilhar a rotina com os seguidores - Foto: Filipe Aguiar

A dupla, que vive pelas ruas da cidade desde 2017, está fazendo grande sucesso ao compartilhar a rotina com os seguidores - Foto: Filipe Aguiar

Nathália Magalhães Lopes e Tiago José da Silva Mesquita, os "Mendigatos" de São Gonçalo, que viralizaram nas redes sociais após matéria exclusiva de OSG, resolveram fazer um novo perfil no Instagram: @mendigatossgoficial.

A dupla, que vive pelas ruas da cidade desde 2017, está fazendo grande sucesso ao compartilhar a rotina com os seguidores. Porém, após alcançarem a marca de 14.400 seguidores no primeiro perfil criado no Instagram, eles resolveram abrir uma nova conta na rede social.

Segundo Nathália, eles acabaram tendo dificuldades em relação à senha da conta antiga e buscaram autonomia para gerir o perfil da dupla. Foi então que decidiram criar uma nova página, e, aos poucos, reconquistar o público que os acompanhava.

Leia Mais



➣ Mendigatos de SG viram influenciadores e bombam na internet mostrando a rotina

➣ Viralizou: saiba mais sobre os mendigatos de São Gonçalo

No estilo Tom e Jerry, Tiago e Nathália brigam, gargalham, curtem e cumprimentam todos que passam pela calçada que reside. A rotina segue sendo compartilhada agora também no instagram @mendigatossgoficial.

Termo mendigato ficou popularizado por jovem de Curitiba

Rafael Nunes teve a vida recuperada, hoje tem família e dois filhos | Foto: Divulgação/Indy Zanardo/Arquivo Pessoal

Rafael Nunes, com 31 anos na época, ficou conhecido como o “Mendigo Gato de Curitiba” depois que sua foto ‘bombou’ no Facebook, em outubro de 2012. Rafael abordou a fotógrafa Indy Zanardo e pediu para que ela tirasse uma foto dele, pois “queria ficar famoso na rádio”. Na época, ele vivia pelas ruas da cidade e foi clicado enrolado em um cobertor, mas sua beleza chamou a atenção. Após postar a história em seu perfil, a imagem já havia sido compartilhada por milhares de internautas.

Com o sucesso da foto, ele ganhou um tratamento em uma clínica de reabilitação em São Paulo e teve a vida recuperada sucessivamente. Casou-se, tem um casal de filhos e divide a vida profissional entre trabalhos nas áreas de modelo fotográfico e gastronomia.