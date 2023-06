Serviço de castração móvel para cães e gatos chega à Niterói

Alguns meses após passar por São Gonçalo, o Castramóvel agora vai passar algumas semanas na cidade vizinha, em Niterói. O ônibus do serviço, que oferece o procedimento de esterilização para cães e gatos de forma gratuita, ficará estacionado próximo ao Estádio Caio Martins, em Icaraí, desta segunda (19/06) até o dia 27 de julho.

O projeto é oferecido pelo programa RJPET, da Secretaria de Estado de Saúde, e completou, recentemente, um ano e meio de circulação por entre municípios do Rio. Tutores e protetores podem agendar o serviço pelo site do programa e levar seus animaizinhos para o local, onde uma equipe de cerca de 25 profissionais atua no procedimento.

Estima-se que mais de 270 mil animais tenham sido castrados pelo serviço, que, segundo a Secretaria, tem o objetivo de prevenir o abandono de animais domésticos, reduzir a superpopulação nas ruas e prevenir doenças reprodutivas nos bichinhos.

O Castramóvel fica até 27/07 na Rua Presidente Backer, em Icaraí, Niterói, funcionando de 9h às 16h20 de segunda à sexta, com a exceção de feriados. O procedimento leva em torno de 45 minutos. Mais detalhes sobre o serviço e o agendamento podem ser encontrados no site rjpet.com.br. Pessoas que não têm a possibilidade levar o animal no local podem procurar, no site, o agendamento para realizar o procedimento em uma clínica veterinária próxima de sua casa.