Cantora de SG, Chelle estreia em musical aclamado no Teatro Claro Rio

A cantora Chelle, de São Gonçalo, está no elenco do aclamado Doc. Musical "80 - A Década do Vale Tudo", trazendo toda a nostalgia e energia contagiante dos anos 80. Com Sandra de Sá como protagonista e grande elenco que performam no palco por meio de coreografias vibrantes, o espetáculo promete encantar o público com uma viagem no tempo repleta de música, dança e memórias. Em cartaz no Teatro Claro Rio, em Copacabana.



Inspirado na década de 1980, uma era marcada por grandes transformações culturais, o musical retrata com maestria o espírito vibrante e irreverente da época. Desde a moda extravagante até os sucessos musicais que embalaram gerações, o espetáculo transporta o público para uma jornada nostálgica, repleta de referências icônicas da cultura pop. O musical conta com direção de Frederico Reder, roteiro de Marcos Nauer, direção musical de Jules Vandystadt e coreografia de Victor Maia.

Com Sandra de Sá como protagonista e grande elenco que performam no palco por meio de coreografias vibrantes, o espetáculo promete encantar o público com uma viagem no tempo repleta de música | Foto: Divulgação

“Para mim está sendo um momento muito importante na minha carreira porque eu sempre quis fazer musical, pois une a dança, o teatro e a música. E fazendo esse musical, que é tão rico, com mais de duzentas perucas, quinhentos figurinos, uma estrutura de cenário enorme, trinta artistas no palco e com a estrela principal do espetáculo, que é a Sandra Sá, que foi uma artista muito importante na década de 1980 que é marcada e lembrada até hoje. Então estar dividindo o palco com a Sandra Sá, nossa Lady Black, diva do Soul e da Black Music Nacional, que é um estilo também que eu hoje carrego comigo, nas minhas composições, nas músicas que são minhas referências e a Sandra Sá é uma referência para mim então estou muito feliz”, finaliza Chelle, que recebeu a oportunidade de estrelar o musical por seu conterrâneo, também de São Gonçalo, Frederico Reder.

O elenco traz atores e atrizes que dão vida a personagens carismáticos e emblemáticos da década. Os números musicais são interpretados ao vivo, com performances contagiantes que recriam os grandes sucessos da época, como "Joga Fora no Lixo", “Bye Bye Tristeza”, “Solidão”, que foram grandes sucessos de Sandra de Sá. Além das performances de “Um Novo Tempo”, “Celebration”, “Baila Comigo”, “Balancê”, “Brincar de Viver”, "Thriller", “Flash Dance”, “O Tempo Não Pára”; “Super Fantástico” e muitos outros sucessos que marcaram o período.



“Recebi o presente de cantar uma das músicas de abertura que é “Celebration”, onde eu convido as pessoas para essa grande festa que é o 80 Doc Musical. Então, eu faço esse solo de celebração junto do ballet, como uma típica diva dos anos 80, do vozeirão, da black music, uma música que é tão potente do grupo americano Kool & The Gang, grupo formado por pessoas pretas, tão importante nos anos 80”, concluiu Chelle. A cantora também faz um solo do hit de Madonna “Material Girl” e “Toda Forma de Amor” de Lulu Santos, momentos marcantes do musical, segundo ela.

Além da trilha sonora empolgante, o espetáculo conta com cenários elaborados e figurinos deslumbrantes, que transportam o público diretamente para os anos 80. A iluminação e os efeitos especiais adicionaram uma atmosfera mágica ao espetáculo, tornando a experiência ainda mais imersiva.

O musical "80 - A Década do Vale Tudo" é para todas as gerações, desde aqueles que viveram os anos 80 e desejam reviver essa época, até os mais jovens que desejam conhecer e se encantar com uma das décadas mais icônicas da história. Prepare-se para cantar, dançar e se emocionar nessa incrível celebração dos anos 80. O musical foi feito para todos, com recursos de acessibilidade. Com patrocínio da Rede D’Or, conta com transcrição simultânea e prioritária para pessoas surdas e mudas, cegas ou de baixa visão. O musical também conta com o patrocínio da Bradesco Seguros, Ministério da Cultura, Eurofarma e Lorenzetti.

O musical está em curta temporada no Teatro Claro Rio, com apresentações que ocorrerão aos finais de semana até o dia 26 de julho. Os ingressos estão disponíveis para venda no site e na bilheteria do teatro. Além do Rio de Janeiro, o musical deve desembarcar para temporada em São Paulo. Não perca a oportunidade de vivenciar a magia dos anos 80 no musical "80 - A Década do Vale Tudo” - DOC. Musical. Garanta seu lugar e embarque nessa viagem inesquecível!

SERVIÇO:

“80” A Década do Vale Tudo - Doc. Musical

Teatro Claro Rio - Rua Siqueira Campos, 43 - Sala 511, Copacabana

Ingressos e agenda completa no site: bit.ly/43IGz3A

Sobre Chelle:

Chelle é moradora de São Gonçalo. É formada em canto popular pela Escola de Música Villa Lobos e também em canto erudito, canto para teatro e canto popular pela Escola de Artes Patrícia Evans (EAPE). Além disso, foi solista da Orquestra Municipal de São Gonçalo por 2 anos, é formada em publicidade pela Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA). Atualmente, está no elenco do DOC.Musical - “80 - A Década do Vale Tudo”, criado por Frederico Reder e Marcos Nauer, contracenando com Sandra Sá e grande elenco. Chelle tem como principais influências o R&B, Soul, Jazz e Pop. E traz no seu trabalho referências como Aretha Franklin, Whitney Houston, Alicia Keys, Beyoncé, Sandra Sá e Iza, divas da Black Music.

Chelle é formada em canto popular pela Escola de Música Villa Lobos e também em canto erudito, canto para teatro e canto popular pela Escola de Artes Patrícia Evans (EAPE) | Foto: Divulgação

Sobre o musical "80 - A Década do Vale Tudo":

“80 – A Década do Vale Tudo” é um novo espetáculo da série DOC.MUSICAL, criado por Frederico Reder e Marcos Nauer. O gênero cênico utiliza ferramentas do documentário, teatro e música para contar a história dos grandes momentos da humanidade, com foco na música como grande protagonista. O espetáculo apresenta a década de 80, com a inconfundível cantora Sandra Sá como protagonista, abordando os maiores hits de sua carreira como “Retratos e Canções”, “Joga Fora no Lixo”, “Bye Bye Tristeza” e “Solidão”. O uso de material de arquivo e depoimentos reais complementam a experiência do público em reviver fatos históricos e descobrir a verdadeira origem das músicas de sucesso da época.