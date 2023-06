Sob 'lei do silêncio' em SG, 'Rabicó do Salgueiro' faz 59 anos

O dia 15 de junho é sempre considerado especial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. E não é para menos; Trata-se da data de aniversário de Antônio Ilário Ferreira, ou Rabicó e Coroa , apontado pela polícia como o líder da venda drogas nas oito comunidades existentes naquele local e também em áreas vizinhas no Jardim Catarina, Alcântara e Vila 3.

Mas ao invés da tradicional 'festança', com direito a 'bolo, velas, e bebidas liberadas, a celebração dos 59 anos de Rabicó passaram quase 'em branco', apenas com rápidos registros nas redes sociais de um balão com seu nome subindo e cenas de fogos sendo lançados. A polícia não confirmou se as imagens foram feitas entre a noite e a madrugada dessa quinta-feira.

Mesmo sem a tradicional festa , com direito a montagem de barracas e show na região central do Salgueiro, setores de inteligência permaneceram de 'olho vivo' para saber se Antônio Ilário estaria, ou não', em seus redutos para 'comemorar'. E para botar, de vez, 'água no chope' de quem pretendia fazer alguma comemoração, pelo terceiro ano consecutivo, o 7ºBPM (São Gonçalo) intensificou, ao longo de todo dia, as ações de repressão ao tráfico na região, fazendo com que as direções das escolas que funcionam no local não abrissem. Houve remoções de barricadas, mas até o fechamento desta edição, ainda não havia registros de prisões ou apreensões. Segundo a polícia, as operações continuam até o próximo domingo (18).

Antônio Ilário Ferreira, o 'Rabicó'. é procurado | Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Lei do Silêncio - A exemplo do que aconteceu no ano passado, Rabicó, através de seus subordinados, teria determinado que nenhum registro sobre seu aniversário fosse postado na Internet, exatamente para não chamar a atenção das autoridades. Lei do silêncio na Internet e incerteza no conjunto de favelas. Após a frustração de ter, por dois anos consecutivos, a festa de aniversário interrompida pela PM, será que Rabicó deixará para comemorar somente os seus 60 anos?



Fuga para o interior - Há algum tempo, a polícia já vinha recebendo informações de que Rabicó, para não ser preso, tem ido muito pouco ao Complexo do Salgueiro, procurando quase sempre se esconder em outras áreas onde a sua facção, o Comando Vermelho (CV), mantém 'bases' no interior do estado, como Itaboraí, Silva Jardim e Casimiro de Abreu.