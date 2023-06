Câmera mostra entregador sendo ameaçado com arma em Niterói

No vídeo, o cliente, aparentemente, efetua disparos, mas arma falha - Foto: Divulgação

No vídeo, o cliente, aparentemente, efetua disparos, mas arma falha - Foto: Divulgação

Câmeras de segurança registraram o momento em que Rafael Silva dos Santos ameaçou Leonardo Muniz Soares, de 28 anos, com uma arma, em Várzea das Moças, Niterói-RJ. A situação ocorreu depois que o entregador se recusou a subir para o apartamento com o pedido feito pela companheira dele, e deixou o Condomínio Viamar Residence Club sem entregar a encomenda.

Nas imagens, é possível ver Leonardo junto com outros três motoboys, parados em frente a um estabelecimento, quando a mulher e Rafael se aproximam. Rafael aponta para Leonardo, que estava usando uma mochila verde de entregas, e pergunta à mulher se ele é o entregador. Antes que ela possa responder, Rafael retira uma arma da cintura. A companheira implora para que ele pare, colocando-se à frente dele e tentando impedir que atire.

No vídeo, aparentemente, Rafael efetua disparos, mas a arma falha. Durante todo o tempo, a companheira pede para que o marido pare. Assustado, Leonardo tenta escapar com sua motocicleta, mas acaba sofrendo duas quedas antes de conseguir fugir do local. Ele sofreu apenas ferimentos leves. Poucos segundos depois, em outra perspectiva, é possível ver a mulher e outros dois entregadores tentando acalmar Rafael, que parece estar alterado, e profere xingamentos.

Segundo o delegado Lauro Rangel, titular da 81ª DP (Itaipu), responsável pelas investigações, a mulher dele prestou depoimento alguns dias após o incidente e relatou que seu marido havia saído de casa e ela não tinha informações sobre seu paradeiro. Rafael já foi intimado a depor, mas ainda não compareceu à delegacia nem foi localizado em nenhum endereço ou por telefone. No entanto, ainda não é considerado foragido.

Na terça-feira passada (13), Leonardo e uma testemunha compareceram à delegacia para solicitar uma medida protetiva, que será protocolada junto ao Juizado Especial Criminal de Niterói. A decisão sobre o pedido será baseada nos depoimentos das partes envolvidas. A Polícia Civil informou que está analisando as imagens das câmeras de segurança e realizando outras diligências para esclarecer todos os fatos.

O iFood, após tomar conhecimento do caso, realizou investigações internas e decidiu bloquear a mulher dele, além de prestar assistência a Leonardo. Segundo a plataforma, a responsabilidade do entregador é entregar a encomenda. nesta semana, a empresa lançou a Central de Apoio Jurídico e Psicológico aos entregadores devido aos casos de discriminação registrados em todo o país.