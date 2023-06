Mulher agredida a marteladas foi atacada pelo próprio marido

O próprio marido teria sido o responsável pelas agressões que deixaram uma moradora de São Gonçalo ferida durante a madrugada desta quinta-feira (15/06), no bairro Mutuá. A vítima segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde foi internada com ferimentos causados por marteladas.

De acordo com a direção da unidade, a mulher tem quadro de saúde estável. Apesar disso, ela chegou ao local com ferimentos sérios. Além de vários hematomas na cabeça, a mulher tinha marcas de pancada no tórax, escoriações nos membros superiores, cortes, um edema no olho esquerdo e sangramentos no ouvido e no nariz.

Ainda segundo o Hospital, ela precisou ser avaliada por uma equipe multidisciplinar, com profissionais de diferentes setores da unidade, por conta dos variados ferimentos. Ela passou por tomografias e está sendo monitorada no Centro de Trauma do hospital. Dentro das próximas 24h, a mulher deve passar por novos exames de imagens.



Acusado, o marido foi capturado por policiais do 7º BPM enquanto tentava fugir do local do crime. Segundo a guarnição que atendeu o caso, os agentes foram acionados por volta de 0h50. Ao chegarem no local, na Rua Coronel Camisão, encontraram a mulher coberta por sangue, enquanto o suspeito saía em direção a rua.

O marido foi algemado e preso por tentativa de feminicídio. Ele foi levado para a 73ª DP (Neves), que está apurando as circustâncias e a motivação do crime.