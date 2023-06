Viralizou: saiba mais sobre os mendigatos de São Gonçalo

Os mendigatos de São Gonçalo que estão fazendo sucesso na internet têm vidas contadas em várias versões por gonçalenses que acreditam conhecer toda a história dos dois. Mas, na real, por que Tiago José da Silva Mesquita e Nathália Magalhães Lopes moram nas ruas?

Após matéria exclusiva de OSG sobre um perfil no Instagram criado pela dupla que passou a mostrar a rotina deles nas ruas de São Gonçalo, o alcance da dupla rompeu fronteiras do Município e despertou interesses em milhares de pessoas.

Casal mostra a rotina deles nas ruas de São Gonçalo | Foto: Filipe Aguiar

A maioria dos questionamentos giram em torno do fato de Tiago possuir um apartamento fechado em um condomínio na Brasilândia e não morar nele. Essa informação é verdadeira? Sim! E Tiago explicou ao OSG o motivo de ter deixado o local para viver nas ruas.

"Eu sou filho do proprietário e morava sozinho no apartamento. Mas, fazia festas e levava uma vida de solteiro mesmo. Quando a Nathália foi morar comigo, as pessoas passaram a jogar tudo em cima dela. Era meio que se eu era filho de proprietário eles não poderiam me tirar, então proibiram ela de entrar no condomínio. E aí, eu vou largar minha parceira na mão? Eu ia ser o 'borra botas' e deixar ela sozinha? Quando ela teve que sair eu saí junto com ela", explicou.

Nathália é nascida em Niterói e foi criada em São Gonçalo | Foto: Filipe Aguiar

Nathália chegou a explicar que entendia que a vida no apartamento poderia gerar problemas para eles também. "Eu bebo. E cheguei a sentar na janela quando estava alcoolizada, sabe? Poderia acabar tendo um problema ali", disse.

E foi aí, em 2017, que os dois passaram a viver nas ruas da cidade, mais precisamente na Rua Rua Sá Carvalho, em frente ao número 250.Mas e a família dos dois? Nathália perdeu o pai ainda criança. A mãe e o padrasto eram seus tutores até que, com 14 anos, ela saiu de casa.

Nascida em Niterói e criada em São Gonçalo, a 'mendigata' de olhos verdes azulados, frequentou escolas particulares renomadas da cidade, mas abandonou os estudos após concluir o 1º ano do ensino médio. A informação contraria o que dizem de que ela atuava como professora antes de ir para as ruas.

Tiago veio para a cidade aos 10 anos de idade com os pais | Foto: Filipe Aguiar

Já Tiago veio para a cidade aos 10 anos de idade com os pais. Antes, eles moravam em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Tiago estudou até o 3º ano do ensino médio e chegou a ser atleta profissional de Muay Thai. Juntos há 13 anos, eles explicam que há dez anos não são mais um casal, como todo mundo fala. "Somos parceiros de vida, de realidade. Mas tem dez anos que ele me deu um 'pé na bunda'", disse Nathália, enquanto sorria.

Contudo, apesar do 'pé na bunda' que ela destaca, eles seguem tendo uma relação. Mesmo não sendo um casal, como lembram sempre. A família dos dois ainda tenta mudar a realidade deles, mas a dupla aponta a maior dificuldade que enfrentam em relação a isso. "Eles não aceitam que somos. Oferecer ajuda para sair do vício é diferente de internar à força, separando a gente. Eles não aceitam e dizem que somos um casal doidão. Mas porque ninguém imagina que podemos ajudar um ao outro se recebermos o apoio juntos?", questionaram.

Após matéria de OSG e, em poucas horas, casal já contabiliza quase cinco mil seguidores | Foto: Filipe Aguiar

Quando o assunto são as brigas que ambos já se envolveram pelas ruas da cidade, eles explicam que foi para se defenderem. E quando a questão é entre a dupla, ela destaca que foi passado.

E no melhor estilo Tom e Jerry, Tiago e Nathália brigam, gargalham, curtem e cumprimentam todos que passam pela calçada que reside. E essa rotina segue sendo compartilhada no instagram @mendigatossg.

Termo mendigato ficou popularizado por jovem de Curitiba

Rafael Nunes, com 31 anos na época, que ficou conhecido como o “Mendigo Gato de Curitiba” depois que sua foto ‘bombou’ no Facebook, em outubro de 2012. Rafael abordou a fotógrafa Indy Zanardo e pediu para que ela tirasse uma foto dele, pois “queria ficar famoso na rádio”. Na época, ele vivia pelas ruas da cidade e foi clicado enrolado em um cobertor, mas sua beleza chamou a atenção. Após postar a história em seu perfil, a imagem já havia sido compartilhada por milhares de internautas.