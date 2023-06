Preso em Maricá acusado de estuprar criança de 6 anos

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quarta-feira (14/06), um homem suspeito de estuprar uma criança, de 6 anos, e filmar o abuso sexual. A prisão ocorreu no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

Na casa do acusado, os agentes encontraram farto material de pornografia infantil. O preso, que tem 50 anos, colecionava imagens e vídeos de abusos contra crianças com menos de um ano.

As investigações são resultado da troca de informações entre os núcleos de inteligência da Polícia Civil, Polícia Federal e o National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), além de monitoramento do tráfego do conteúdo na rede mundial de computadores.

Segundo a DCAV, o homem responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil e produção de pornografia infantojuvenil. O material apreendido na casa dele será analisado para identificar as vítimas.