Idoso é encontrado morto na Região dos Lagos

Corpo do idoso foi localizado com marcas de violência - Foto: Divulgação

Corpo do idoso foi localizado com marcas de violência - Foto: Divulgação

O aposentado Aldo Soares da Silva, de 76 anos, foi encontrado morto, na última terça-feira (6), em Macaé, no Norte Fluminense. O idoso havia desaparecido no último dia 2, após sair de casa de carro, no bairro Lagomar.

Vivendo sozinho, o sumiço do idoso foi percebido por seus familiares no sábado (3), que imediatamente iniciaram uma busca em hospitais e locais que ele costumava frequentar. Contudo, eles não tiveram nenhuma informação sobre o paradeiro de Aldo.

Leia também

➣ Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro no Largo da Ideia

➣ FlordeLis pede autorização para casar na cadeia

Diante da falta de pistas, eles registraram o caso na 123ª DP (Macaé), na esperança de que as autoridades pudessem ajudar a encontrar seu ente querido. Entretanto, na tarde de terça-feira (13), a família recebeu a notícia que um corpo com características semelhantes às de Aldo havia sido encontrado no bairro Rocha Leão, em Rio das Ostras, e levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Macaé.



Os familiares foram até o local e confirmaram que era o Aldo. Segundo relatos, o corpo do aposentado apresentava sinais de violência, com marcas de pancadas na cabeça. Até o momento, a família se vê diante de um mistério, sem entender o que poderia ter motivado o crime.



Uma das possibilidades investigadas pelas autoridades é a de que Aldo tenha sido vítima de sequestro, o que explicaria o desaparecimento repentino e o estado de violência encontrado em seu corpo. Entretanto, até o momento, não há informações concretas que possam confirmar essa hipótese.

A Polícia Civil, responsável pela investigação, ainda não divulgou detalhes sobre o andamento do caso.