Mulher é atacada a marteladas no Mutuá, em São Gonçalo

Uma mulher foi atacada com marteladas na Rua Coronel Camisão, no Mutuá, em São Gonçalo. O agressor foi preso em flagrante por policiais do 7º BPM ( São Gonçalo), quando tentava fugir.



As circunstâncias do crime e a motivação ainda não foram reveladas pela polícia.

A vítima, gravemente ferida, foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde permanece internada.

O acusado foi conduzido à 73ª DP ( Neves), onde prestará esclarecimentos.

