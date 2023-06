Áudios que condenaram Robinho por estupro são revelados

O caso do jogador de futebol Robinho, condenado em janeiro de 2022 pelo estupro coletivo de uma mulher italiana em 2013, voltou a repercutir após a revelação dos áudios que foram utilizados no processo de julgamento do acusado. O material veio a público, nesta quarta-feira (14), no podcast “Os Grampos de Robinho”, do UOL.

Nos novos áudios publicados, Robinho, chamado de ‘Neguinho’ pelos amigos, revelou ter tido relações sexuais com a mulher, o que se opõe ao que ele havia declarado anteriormente. "Vamos chutar errado: 'Ah, deu alguma coisa, descobriram que o Ricardo participou, que o Neguinho comeu a mina.' 'É, eu comi, pô! Porque ela quis. Aonde eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez chupeta pra mim e depois saí fora. Os caras continuaram lá".

Em outro momento, ele nega ter estuprado a vítima e afirma, rindo, que a mulher estava muito embriagada, "Por isso que estou rindo, eu não estou nem aí. A mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou".

Nas gravações, Robinho fala ainda em “dar soco na cara da vítima”, a chamando de “idiota”, caso ela dissesse que o crime aconteceu.

Apesar de negar as acusações durante a conversa, Robinho relata o que viu. "Os muleques que estão f... Olha como Deus é bom. Eu nem toquei na menina, agora eu vi o Rudney rangando ela, e os outros caras rangando ela. Então os caras que rangaram ela vão se f..."

Durante o processo, as mais de 10 horas de escutas, conseguidas entre janeiro de 2014 e abril do mesmo ano, foram as principais provas utilizadas pelo Ministério Público da Itália, que condenou o jogador a cumprir nove anos de prisão. Robinho voltou a morar no Brasil antes de cumprir a pena.