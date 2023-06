Filho de Belo é detido com droga na Rodoviária do Rio

O filho do cantor Belo foi detido com maconha, na manhã desta terça-feira (13), na Rodoviária do Rio, na cidade do Rio. Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, foi pego com uma pequena quantidade da droga.

O homem estava vindo de São Paulo e foi detido quando PMs do 5º BPM (Praça da Harmonia) desconfiaram do nervosismo dele e resolveram parar para revistá-lo. Foi aí que encontraram a droga.

O caso foi registrado como uso e consumo de drogas e ele levado para a 4ª DP (Cidade Nova).

Droga encontrada com filho de Belo | Foto: Reprodução

Arthur não é o primeiro filho de Belo a ter anotação criminal. Em novembro de 2020, Isadora Alkmin Vieira, com 21 anos na época, foi presa acusada de integrar uma quadrilha especializada em fraudes de contas bancárias e ligada ao tráfico de drogas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, segundo o Metrópoles. A jovem é a filha caçula do cantor de pagode, quem tem outros três filhos além dela.

➢ Leia também: Após repercussão, registro de fotógrafo niteroiense chega a Hollywood; veja!