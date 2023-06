Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro no Largo da Ideia

Um corpo carbonizado foi encontrado, na madrugada desta quarta-feira (14), no Largo da Ideia, em São Gonçalo.

O carro em chamas foi localizado por moradores do local no início da madrugada, na Estrada do Pau Ferro.

A vítima, que estava no banco traseiro de um veículo, Fiat Strada, foi encontrada completamente queimada, impossibilitando que a perícia identificasse qualquer característica sua, inclusive o sexo.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local, realizaram perícia inicial e assumiram as investigações do caso.

Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.