Procurado pela Justiça, Robinho diz que está em casa e "à disposição"

Após ser procurado pela Justiça Brasileira em quatro endereços diferentes nessa semana, o ex-jogador de futebol Robinho, condenado em terceira instância por estupro na Itália, se pronunciou nesta sexta-feira (10/03) a respeito de seu paradeiro. Representantes do atleta informaram ao portal "UOL" que ele está "à disposição da Justiça" e que continua em sua residência, na esquina da praia do bairro Aparecida, em Santos, São Paulo.

"O jogador está dedicado à sua família e se encontra todos os dias em sua casa, em Santos. Cabe esclarecer que ele não reside em São Vicente há mais de 20 anos. O jogador está permanentemente à disposição da Justiça, como sempre está à disposição da Justiça, como sempre está à disposição", escreveu o staff do jogador à imprensa.

Também nesta sexta (10/03), o acusado indicou José Eduardo Alckmin, jurista e ex-ministro do TSE, para representar sua defesa no processo junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O jurista é primo do atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).



O Ministério Público Federal (MPF) informou quatro endereços diferentes para a Justiça, que procura Robinho para notificá-lo a respeito da abertura de um processo para transferir a pena dele, de 9 anos de prisão, para o Brasil. Ele foi condenado nas acusações de participação no estupro coletiva de uma jovem albanesa em 2013.