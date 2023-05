Uma pessoa morre e outras seis ficam feridas após atropelamentos em Xerém

A Polícia Civil do Rio está investigando uma série de atropelamentos que deixou uma mulher morta e outras seis pessoas feridas, incluindo duas crianças, em Xerém, bairro de Duque de Caxias, no último domingo (21/05). Os casos teriam acontecido após uma corrida ilegal entre diferentes veículos.

Segundo relatos de testemunhas, motoristas estavam realizando um "racha" na região e, quando passaram em frente a uma casa de shows, atropelaram algumas pessoas que saíam do estacionamento do estabelecimento, onde acontecia um show de forró. Cristiane Muniz dos Reis estava junto da tia Maria Eudocia Muniz da Silva, de 72 anos, tentando pedir um carro de aplicativo para deixar o local quando foram atingidas pelo carro. A sobrinha morreu na hora.

A idosa foi lançada por alguns metros e foi socorrida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias, para onde foram levadas outras cinco vítimas, atingidas pelo carro em alta velocidade. Três adultos foram atingidos pelo automóvel e duas crianças ficaram feridas depois de serem acertadas por um carroceiro que se envolveu no acidente com o veículo.



Nenhum dos condutores acusados teria parado para prestar socorro. Entre os feridos, duas pessoas foram liberadas, enquanto outras quatro seguem internadas, entre elas as duas crianças. Um dos menores., de 11 anos, está no CTI em estado gravíssimo, segundo a unidade de saúde. Além deles, a idosa e uma mulher de 30 anos também estão internadas no Hospital.

Cristiane foi sepultada em Caxias na tarde da última terça-feira (23/05). A 61ªDP (Xerém) registrou a ocorrência e está investigando ocaso. A identidade dos acusados não foi divulgada. Até o momento, não há relatos de prisão. Em nota à imprensa, a casa de eventos lamentou o ocorrido e disse ter prestado todas as informações que têm para as famílias das vítimas.