Bombeiro morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro em SG

Na madrugada desta quarta-feira (24), por volta das 3h50, um bombeiro identificado como Joel Vieira de Melo, de 42 anos, foi atropelado na Rua Salvatori, no bairro Água Mineral, em São Gonçalo. O corpo do bombeiro foi arrastado por alguns metros até um poste, por um veículo que vinha na contramão. O suspeito abandonou o veículo com documentos de habilitação vencidos e deixou o local sem prestar socorros à vítima.

A vítima, nascida em São Gonçalo, atuava como bombeiro civil e estava se deslocando para o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), para trabalhar, quando foi surpreendido por um veículo modelo Nissan March de cor branca que vinha na contramão. O gonçalense, que tinha fones nos ouvidos conectados, não escutou o barulho do veículo que subiu a calçada em alta velocidade. Segundo moradores, o corpo foi arrastado por alguns metros até que o veículo parasse.

O corpo foi encaminhado para o IML do município | Foto: Kiko Charret

Segundo testemunhas, o suspeito estaria sob efeito de álcool, quando atropelou o gonçalense. Ele teria descido do veículo e ligado para um familiar, que o orientou para que deixasse o local. Por volta das 04h40 o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. No entanto, como não foi localizado, a polícia não confirma a informação de que o homem havia bebido. Na manhã desta quarta, o carro foi retirado do local por familiares do acusado.

Segundo o cunhado de Joel, Emerson Silva, a vítima teria feito 42 anos na última terça-feira, e celebrou o novo ano de vida ao lado da família. Emerson também informou que o bombeiro deixou dois filhos.

Vizinhos da vítima contaram que ele era um homem bastante reservado. ‘’Ele tinha boca e não falava’’ contou uma pessoa. Outro homem que presenciou parte do acidente, relatou que segundo familiares, o bombeiro era o ‘’herói da família’’ e que tinha ajudado o irmão a sair de situações difíceis.

O caso está sendo investigado pela 72ª DP (Mutuá). O gonçalense será enterrado às 16h30 no Cemitério Municipal de São Gonçalo.

Incidência de acidentes é comum

Segundo um comerciante local que preferiu não se identificar, a incidência de acidentes é grande no local. Somente neste ano, 4 acidentes foram registrados, este último sendo fatal. O comerciante relatou que no dia 30 de março sua filha de 14 anos foi atropelada, mas felizmente conseguiu se recuperar. Outras duas pessoas também foram atropeladas mas passam bem. "Precisamos de um quebra-molas aqui", disse o morador.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas