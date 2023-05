Motociclista morre ao colidir com caminhão na Ponte Rio-Niterói

Um motociclista morreu ao colidir com a traseira de um caminhão enquanto trafegava pela Ponte Rio-Niterói, na manhã desta quarta-feira (24). O acidente aconteceu na pista sentido Niterói.

De acordo com a concessionária que administra a via, a Ecoponte, a batida foi por volta das 9h, na altura do Vão Central, e o piloto da moto faleceu ainda no local. Equipes de atendimento médico tentaram reanimar a vítima, porém sem sucesso.

Devido ao acidente, duas pistas precisaram ser interditadas, o que fez com que o tempo de travessia ficasse em quase um hora em direção a Niterói. Já no sentido Rio, o tempo de travessia é de, aproximadamente, 15 minutos.

A perícia já chegou ao local.