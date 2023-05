Justiça do Rio mantém prisão preventiva de motorista que atropelou e matou mulher no Engenho do Mato

Em audiência de custódia realizada neste domingo (21), o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decidiu manter a prisão temporária do homem que atropelou e matou uma mulher no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói, no último domingo (14). O juiz Diego Fernandes Silva Santos, responsável pela audiência, concluiu a prisão do acusado não foi ilegal.

Preso desde a última sexta-feira (19), Marcos Rezende Kita irá responder pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Em depoimento à 81ª DP (Itaipu), onde o crime é investigado, ele confessou o crime. O homem foi encaminhado ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio.

O motorista é acusado de atropelar por duas vezes Isabel Cristina Mendonça, de 49 anos, depois de uma discussão. O filho e o cunhado da vítima estavam presentes no local e são testemunhas do crime. O atropelamento aconteceu na Rua São Sebastião, no Engenho do Mato.

Contra o acusado, há três anotações criminais por violência doméstica.